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"كربونات الصودا" فعّالة في تنظيف الجدران

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الجمعة 22-07-2016 15:37

تتعرّض جدران المنزل للاتساخ دائماً، لاسيما مع وجود الأطفال، إذ يطبعون بصمات أيديهم المتسخة عليها أو يخربشون عليها!
ولتنظيف الجدران اتبعي الخطوات الآتية، بعيداً عن استخدام المنظفات التي تحوي نسبةً من الكحول وتؤثّر سلباً على الطلاء:
1. أزيلي الأتربة والغبار عن الجدران بواسطة المكنسة اليدوية، قبل البدء بعمليّة التنظيف، وأبعدي قطع الأثاث والسجاد عن المنطقة المراد تنظيفها.
2. اغمسي اسفنجةً ناعمةً بالقليل من "كربونات الصودا"، وافركي بها مكان البقع الظاهرة بشكل دائري.
3. أزيلي آثار "كربونات الصودا"، بواسطة قطعة من القماش النظيفة.

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سيدتي