رسميا - بروس مدرب المحمدي يستقيل من تدريب هال سيتي

قدم ستيف بروس المدير الفني لنادي هال سيتي الإنجليزي، والذي يضم بين صفوفه المحترف المصري أحمد المحمدي استقالته من منصبه كمديرا فنيا للفريق.

ستيف بروس تربطه علاقة وطيدة بأحمد المحمدي، إذ أنه كان مسؤولا عن تدريب سندرلاند حين استقدم المحمدي، وحين تولى تدريب هال سيتي في عام 2012، استقدم معه المحمدي إلى التايجرز.

وكان بروس أحد المرشحين لتدريب منتخب إنجلترا خلفا لروي هودجسون، إلا أن سام ألاريديس مدرب سندرلاند بات هو الأقرب لذلك المنصب.

وبحسب بعض التقارير الصحفية في إنجلترا، فإن ستيف بروس قريب من تولي مهمة تدريب سندرلاند والعودة لفريقه القديم خلفا لألاريديس.

وقاد بروس هال سيتي لنهائي كأس إنجلترا موسم 2013/2014 إلا أنه خسر اللقاء أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح بروس في إعادة الفريق للدوري الممتاز للموسم المقبل، بعدما قضى معهم موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية.