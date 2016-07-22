أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استدعاء خبير بريطانى للشهادة فى قضية تسليم خاطف طائرة لمصر

Google+ Print
استدعاء خبير بريطانى للشهادة فى قضية تسليم خاطف طائرة لمصر استدعاء خبير بريطانى للشهادة فى قضية تسليم خاطف طائرة لمصر
وافق خبير بريطانى على الشهادة فى محكمة قبرصية دفاعًا عن خاطف الطائرة المصرية الذى يحاول الامتناع عن تنفيذ طلب تسليم تقدمت به القاهرة.

سيف الدين مصطفى، الذى خطف طائرة للطيران إيرباص 320 يوم 29 مارس من الإسكندرية إلى القاهرة ووجهها إلى قبرص، يزعم أن معارضته للحكومة فى مصر سيعرضه لخطر التعذيب إذا تم تسليمه إلى مصر.

كان الخطف قد انتهى بشكل سلمى بعد إطلاق سراح كل ركاب وطاقم الطائرة الذين بلغ عددهم 72 شخصًا، وألقى القبض على مصطفى.

وأجلت القاضية دونا كونستانتينو الإجراءات الجمعة حتى الشهر المقبل عندما يقدم إيميل جورج هاورد جوفي، وهو خبير العلاقات الدولية فى جامعة لندن ميتروبوليتان شهادته.


>- بدء العد التنازلى لترحيل خاطف الطائرة المصرية إلى القاهرة.. محامية الدولة القبرصية: المتهم كاذب بشأن دوافعه.. سيف مصطفى يدعى تارة ارتكابه الجريمة بدافع الحب لطليقته وأبنائه وتارة أخرى لدوافع سياسية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم