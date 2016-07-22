استدعاء خبير بريطانى للشهادة فى قضية تسليم خاطف طائرة لمصر

وافق خبير بريطانى على الشهادة فى محكمة قبرصية دفاعًا عن خاطف الطائرة المصرية الذى يحاول الامتناع عن تنفيذ طلب تسليم تقدمت به القاهرة.

سيف الدين مصطفى، الذى خطف طائرة مصر للطيران إيرباص 320 يوم 29 مارس من الإسكندرية إلى القاهرة ووجهها إلى قبرص، يزعم أن معارضته للحكومة فى مصر سيعرضه لخطر التعذيب إذا تم تسليمه إلى مصر.

كان الخطف قد انتهى بشكل سلمى بعد إطلاق سراح كل ركاب وطاقم الطائرة الذين بلغ عددهم 72 شخصًا، وألقى القبض على مصطفى.

وأجلت القاضية دونا كونستانتينو الإجراءات الجمعة حتى الشهر المقبل عندما يقدم إيميل جورج هاورد جوفي، وهو خبير العلاقات الدولية فى جامعة لندن ميتروبوليتان شهادته.

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