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حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين فى بنها

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حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين فى بنها حبس 3 عاطلين بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين فى بنها
أمرت نيابة مركز شرطة بنها، برئاسة المستشار إسلام شريف، بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطهم بحوزتهم كمية من الحشيش والهيروين المخدر فى مدينة بنها.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث مركز شرطة بنها برئاسة المقدم صلاح عبد الفتاح، بضبط كل من "كريم. م. ا" 20 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش طلقة من ذات العيار وكمية من الهيروين المخدر حوالى 35 جراما ومبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول، و"كرم. م. ع" 19 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 85 جراما ومبلغ مالى 165 جنيها وهاتف محمول، و"فهد. م. ش"، 25 سنة، عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 2 قضيه هما القضية رقم 19356 جنايات مركز بنها لسنة 2015 سرقة، والقضية رقم 1412 جنح مركز بنها لسنة 2016 سرقه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للحشيش والهيروين المخدر بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.


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