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بائع متجول يطعن "ميكانيكى" بسكين لرفضه وقوفه أمام ورشته بالمنصورة

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بائع متجول يطعن "ميكانيكى" بسكين لرفضه وقوفه أمام ورشته بالمنصورة بائع متجول يطعن "ميكانيكى" بسكين لرفضه وقوفه أمام ورشته بالمنصورة
أصيب ميكانيكى بطعنة نافذة على يد بائع متجول طلب منه الابتعاد من أمام ورشته، اليوم الجمعة، فى المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلي، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الرائد عبد الكريم عوض مدير نقطة تأمين مستشفى الطوارئ، يفيد بوصول "أحمد ع م ح" 53 سنة ميكانيكى مقيم شارع المستشفى العام، مصابا بجرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبمناقشته اتهم "عادل ف ع ا" 40 سنة بائع متجول مقيم دائرة القسم بأحداث إصابته بـ"سكين"، لحدوث مشادة كلامية بينهما إثر بيع المتهم لعب أطفال أمام ورشة المجنى عليه، وطلبه منه الابتعاد عن مدخلها.

وبسؤال شقيقه "جمال" 48 سنة عامل، أيد صحة الواقعة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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