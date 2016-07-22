المنصف المرزوقى: الحبيب الصيد ضحية مسلسل حكومة "المسخرة" الوطنية

عبر رئيس جمهورية تونس السابق ومؤسس حزب حراك تونس الإرادة، المنصف المرزوقى، عن تضامنه مع رئيس الحكومة الحالى الحبيب الصيد، رغم عدم تواجد أى علاقة بينهما على حد قوله.

وكتب "المرزوقى" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن الصيد يستحق كل التعاطف باعتباره ضحية مسلسل حكومة "المسخرة" الوطنية.

وأضاف المرزوقى "رئيس الحكومة كالشماعة التى يحاول الفاشلون تعليق فشلهم عليها"، واصفا إياه بـ"اليتيم فى مأدبة اللئام"، مشيرا إلى أنه يتعرض للتهديد من قبل أناس يخرجون على الشعب بمصطلحات هيبة الدولة ودولة القانون والمؤسسات والشفافية والنزاهة ومحاربة الظلم والفساد.

صحيفة تونسية: المنصف المرزوقى ضمن قائمة الشخصيات المتورطة فى "وثائق بنما"

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