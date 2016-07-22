الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرات المناهضة للاستيطان فى الضفة الغربية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصرى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وأصابت عددًا من المشاركين فيها واعتقلت آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين فى مسيرة بلعين الأسبوعية (غرب رام الله) المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، واعتقلت أربعة مواطنين بينهم صحفى واحتجزت سيارتين.

وأشارت إلى أن شابين أصيبا بجروح مختلفة، والعشرات بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عامًا لصالح مستوطنى "قدوميم" الجاثمة عنوة على أراضى القرية الواقعة بمحافظة قلقيلية شمال غربى الضفة.

وأضافت أن عشرات المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب ونشطاء السلام الإسرائيليين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز السام والمسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة بلدة نعلين الأسبوعية، غرب محافظة رام الله والبيرة.

وفى محافظة قلقيلية شمال غربى الضفة، هاجمت قوات الاحتلال المشاركين فى مسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية مطلقة الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وقال الناطق الإعلامى فى إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية فى بلدة كفر قدوم مراد شتيوى إن قوات الاحتلال استخدمت خلال قمعها للمسيرة المياه العادمة ورشت المنازل بشكل متعمد فيما قامت طائرة موجهة عن بعد بتصوير المشاركين بهدف اعتقالهم لاحقًا.

وأضاف أن أحد الشبان أصيب بقنبلة غاز مباشرة فى الرأس ووصفت جروحه بالمتوسطة ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما أصيب شاب آخر بعيار "مطاطي" فى الفخذ وعولج ميدانيا.

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