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وزير الآثار: تطوير قصر «أليسكان» بأسيوط وتحويله لمتحف

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وزير الآثار: تطوير قصر «أليسكان» بأسيوط وتحويله لمتحف وزير الآثار: تطوير قصر «أليسكان» بأسيوط وتحويله لمتحف

الدكتور خالد العناني، وزير الآثار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنَّ الدولة تولى اهتامًا كبيرًا في ترميم القصور الآثرية، مؤكدًا أنَّ محافظة أسيوط بها عدة قصور آثرية أهمها قصر «أليكسان».

وأضاف العناني في بيانٍ له، الجمعة، أنَّ قصر «أليكسان» محتفظ بكيانه ولا يحتاج إلا لجهود بسيطة لتحويله متحفًا لأثار أسيوط.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها وزيراﻵثار لمحافظة أسيوط رافقه خلال الزيارة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، والدكتور محمود عفيفي رئيس قطاع الآثار المصرية والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وسعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية ، والدكتور شريف عبدالمنعم وأحمد النمر عضوي المكتب العلمي لوزير الآثار. وتفقد الوزير والوفد المرافق له مناطق (الجبل الغربي ، وريفا ، وقصر ألكسان ، ومتحف السلام بمدينة أسيوط).

ونفى الوزير ما تردد عن إلغاء المتحف وتحويله لمتحف شخصى، منوهًا على انه سيتم استغلال أﻷماكن الفارغة بالقصر ووضع آثار أسيوط بها.

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