نيجيرية تعيش في وعاء بلاستيكي بعد توقف نمو أطرافها

تعاني شابة نيجيرية من حالة صحية نادرة حالت دون نمو أطرافها بشكل طبيعي بعد ولادتها بستة أشهر ما اضطرها للعيش في وعاء بلاستيكي لبقية حياتها وفق صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.

ولدت رحمة هارونا (19 عاماً) في مدينة كانو النيجيرية كطفلة طبيعية. وبعد ستة أشهر من ولادتها توقفت عن النمو فجأة دون أن يعرف أحد السبب، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي.

وقالت والدة رحمة”كانت رحمة في عمر ستة أشهر عندما تعلمت الجلوس لوحدها، وتوقعنا بأن تبدأ بالحبو ولكنها لم تفعل”.

وأضافت “لقد بدأ الأمر عندما أصيبت رحمة بالحمى وآلام في بطنها، ولم تكن تستطيع تحريك أي جزء من جسدها عندما تنتابها الآلام”.

وقالت رحمة متحدثة عن معاناتها “أعاني كثيراً من هذه الحالة، ولكن أفراد أسرتي يمدون يد العون لي على الدوام. إنهم يحبونني كثيراً ويقدمون لي كل ما أطلب”.

ويذكر بأن رحمة مقربة من شقيقها فهد (10 سنوات) الذي يعتني بشقيقته الكبرى على الدوام. وذكر فهد بأنه يحب شقيقته كثيراً وأنه يساعدها في الاستحمام ويخرج معها في نزهة كل يوم.

وأضاف فهد “أشعر بالسعادة عندما أرى الناس يساعدونها. دائماً آخذها في زيارات لمنازل أقربائنا لأنها تشعر بالسعادة عند زيارتهم”.

وعلى الرغم من بحث والد رحمة السيد حسيني عن علاج لابنته على مدى 15عاماً غير أن الأطباء لم يعثروا على أي علاج لها حتى الآن. وأرجع البعض سبب حالة رحمة إلى أنها مسكونة بالجن.

وفي تحد منها لجميع الصعوبات التي تواجهها بشكل يومي، تأمل رحمة في تحقيق حلمها بافتتاح متجر خاص بها في المستقبل القريب.