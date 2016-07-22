بالمستندات.. «زهر شيبة» يحقق 7 ملايين جنيه لـ «السبكي» من اليوتيوب

كتب : هاني صابر

> حقق كليب ” أه لو لعبت يا زهر” للمطرب الشعبي أحمد شيبة ، دخلًا للمنتج محمد السبكي ، من خلال موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب”، لتدخل القيمة المادية خزينة السبكي.

وإستطاع الكليب الذي عرض بفيلم ” أوشن 14 “، أن يحقق مشاهدة وصلت الي ما يقرب من 72 مليون مشاهدة ، بما يعادل مبلغ 594 ألف دولار كمردود من هذه المشاهدات ، وهو ما يساويه بالجنيه المصري “7200000″ سبعة ملايين ومائتي ألف جنيه.

وأكد المطرب الشعبي أحمد شيبة في تصريح خاص لـ”أونا”، أنه لم يتقاضي أي أموال من السبكي مقابل مشاركته في الفيلم بهذه الاغنية ، لافتًا الي أنه أنفق علي كليب” أه لو لعبت يا زهر”، ما يقرب من 40 ألف جنيه دون رد لها من السبكي.

وأضاف، أنه قام بصرف هذا المبلغ حتي يكون متواجدًا في الساحة الفنية، مشيرًا الي أنه إعتقد أن السبكي سيعطيه حقه بعد نجاح الاغنية ، ولكن لم يحدث ذلك، مشيرًا الي أنه رفض طلبه بالتمثيل في هذا الفيلم .