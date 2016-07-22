بالمستندات..ننشر الخريطة الزراعية للمحاصيل الصيفية بسوهاج‎

مراسل «ONA»:

> حصلت وكالة “أونا” على بيان معتمد من مديرية الزراعة بسوهاج ، بالمحاصيل الصيفية المنزرعه بالمحافظة هذا الموسم ومساحة اﻻراضى المنزرعه لكل محصول، باﻻضافه الى نوعية تلك اﻻراضى .

وتصدر محصول الذره الشامية الأبيض قائمة الزراعات من حيث المساحه المنزرعه، حيث بلغت مساحة أراضى الإئتمان المنزرعه بمحصول الذره الشامى اﻻبيض 13065 فدان وأراضى الاصلاح 5588 فدان وأراضى الاستصلاح 3455 والذره الشاميه الصفراء 12000 إئتمان وﻻ يوجد زراعه للمحصول فى اراضى اﻻصلاح والهيئات والذره الرفيعه 64877 ائتمان و1925 اصلاح و6520 إستصلاح ومحصول السمسم 450 أئتمان و 138 أصﻻح و1270 استصلاح والفول السودانى 470 ائتمان و111 اصلاح و1362 إستصلاح وفول الصويا 67 فدان أئتمان فقط وعباد الشمس 10 أفدنه فقط ائتمان والخضروات ومقات الصيفى 504 فدان ائتمان و 959 اصلاح 1664 استصلاح وبرسيم حجازى ﻻ يوجد .

وتصبح إجمالى الأراضى اﻻئتمان المنزرعة حتى شهر يوليو 217206 و المنتظر زراعة 266792 وأراضى اﻻصلاح المنزرعه 8721 ومن المنتظر زراعة 8734 وأراضى اﻻستصلاح 15805 والمنتظر زراعته 36220 فدان.