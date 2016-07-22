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مصرع سائق انفجرت فيه أسطوانة أكسجين بالدقهلية

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مصرع سائق انفجرت فيه أسطوانة أكسجين بالدقهلية مصرع سائق انفجرت فيه أسطوانة أكسجين بالدقهلية
لقى سائق بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، مصرعه بعد انفجار أسطوانة أكسجين فيه.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المنصورة الدولى بوصول وجدى محمد صبرى القناوى 63 سنة سائق ومقيم قرية تيرة دائرة المركز جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ وبسؤال شقيقه عاطف 58 سنة ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيام شقيقه المتوفى بتوزيع أسطوانات الأكسجين على بعض الورش بذات القرية، سقطت إحداها على الأرض مما أدى إلى انفجارها وحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وكشف تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابته بكسور وجروح متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالبطن، ولا توجد شبهة جنائية وتم تحرير المحضر رقم 3757 لسنة 2016 وتم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بدفن الجثة.

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http://www.youm7.com/story/2016/7/21/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D9%81%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9/2810261

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