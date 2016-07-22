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مباحث الأحداث تضبط 120 قضية تسول وباعة جائلين بشوارع مصر

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مباحث الأحداث تضبط 120 قضية تسول وباعة جائلين بشوارع مصر مباحث الأحداث تضبط 120 قضية تسول وباعة جائلين بشوارع مصر
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ـ فى حملة أمنية مكبرة ـ من ضبط 120 قضية متعلقة بجرائم الأحداث واستغلالهم وإفسادهم ما بين تسول وبائعة جائلين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار تنفيذ خطة وزارة الداخلية فى مجال الأمن الاجتماعى الذى يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها ومكافحة ظاهرة أطفال الشوارع.

ـ حملة أمنية على الباعة الجائلين بشارع رمسيس
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مصر 365

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