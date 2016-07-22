أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير التجارة والصناعة يغيب عن قمة موريتانيا.. ووكيل الوزارة يمثل مصر

Google+ Print
وزير التجارة والصناعة يغيب عن قمة موريتانيا.. ووكيل الوزارة يمثل مصر وزير التجارة والصناعة يغيب عن قمة موريتانيا.. ووكيل الوزارة يمثل مصر
تغيب طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة عن اجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب المنعقد الآن بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للتحضير للقمة العربية السابعة والعشرين التى تنطق الاثنين القادم، فيما يمثل فى الاجتماع سعيد عبد الله وكيل الوزارة.

وقال عبدالله فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع إنه تم إحراز تقدما كبيرا فى تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجارى بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة حيث تم الانتهاء من ملف قواعد المنشأ العربية والاتفاق على كافة القواعد التفصيلية للسلع العربية المتبادلة بين الدول العربية فضلا عن تطور دور نقاط الاتصال، التى تم إنشاؤها فى إطار الاتفاقية لسرعة حل المشكلات والعقبات التى تعترض حركة التبادل التجارى بين الدول العربية وتطورات إقامة الاتحاد الجمركى العربى والبدء فى تناول موضوعات حماية المستهلك فى الوطن العربى.

وأوضح عبد الله أنه رغم التقدم الذى تم إحرازه فى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام التى تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض مسيرة التكامل الاقتصادى العربى، وأهمها تحرير تجارة الخدمات فى الدول العربية، التى تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة من قبل الدول الأعضاء للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود خاصة فى ظل تنامى تجارة الخدمات فى السوق العالمى واعتماد العديد من اقتصاديات الدول على تلك التجارة.

وأشار إلى أن المنافسة ومنع السلع الاحتكارية والمعالجات التجارية لها أثر بالغ الأهمية فى حماية المنتج العربى من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية وخلق فضاء تجارى يتوافر به ظروف تنافسية عادلة تساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية وتشجيع الاستثمارات القائمة.


>- ننشر مشاريع قرارات القمة العربية بموريتانيا التى سترفع للقادة العرب الاثنين المقبل.. دعم فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال.. ودعم حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.. واتخاذ موقف عربى موحد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم