وزير التجارة والصناعة يغيب عن قمة موريتانيا.. ووكيل الوزارة يمثل مصر

تغيب طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة عن اجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب المنعقد الآن بالعاصمة الموريتانية نواكشوط للتحضير للقمة العربية السابعة والعشرين التى تنطق الاثنين القادم، فيما يمثل مصر فى الاجتماع سعيد عبد الله وكيل الوزارة.

وقال عبدالله فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع إنه تم إحراز تقدما كبيرا فى تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجارى بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة حيث تم الانتهاء من ملف قواعد المنشأ العربية والاتفاق على كافة القواعد التفصيلية للسلع العربية المتبادلة بين الدول العربية فضلا عن تطور دور نقاط الاتصال، التى تم إنشاؤها فى إطار الاتفاقية لسرعة حل المشكلات والعقبات التى تعترض حركة التبادل التجارى بين الدول العربية وتطورات إقامة الاتحاد الجمركى العربى والبدء فى تناول موضوعات حماية المستهلك فى الوطن العربى.

وأوضح عبد الله أنه رغم التقدم الذى تم إحرازه فى تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام التى تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التى تعترض مسيرة التكامل الاقتصادى العربى، وأهمها تحرير تجارة الخدمات فى الدول العربية، التى تحتاج إلى اتخاذ خطوات جادة وحاسمة من قبل الدول الأعضاء للوصول للنتائج المرجوة لتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود خاصة فى ظل تنامى تجارة الخدمات فى السوق العالمى واعتماد العديد من اقتصاديات الدول على تلك التجارة.

وأشار إلى أن المنافسة ومنع السلع الاحتكارية والمعالجات التجارية لها أثر بالغ الأهمية فى حماية المنتج العربى من الممارسات غير العادلة فى التجارة الدولية وخلق فضاء تجارى يتوافر به ظروف تنافسية عادلة تساعد فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة العربية وتشجيع الاستثمارات القائمة.

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