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وزير جزائرى: القمة العربية فرصة لمستقبل عربى أفضل

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وزير جزائرى: القمة العربية فرصة لمستقبل عربى أفضل وزير جزائرى: القمة العربية فرصة لمستقبل عربى أفضل
قال وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائرى عبد القادر امساهل، اليوم الجمعة، إن القمة العربية التى تنعقد فى نواكشوط تنعقد فى ظروف استثنائية تعيشها المنطقة العربية، وتمثل فرصة لكل الدول العربية للتحاور من أجل الخروج بنتائج تضمن مستقبلاً أفضل للعالم العربى.

وأكد مساهل - لدى وصوله نواكشوط اليوم؛ لتمثيل بلاده فى الاجتماعات التحضيرية لقمة نواكشوط - أن الجزائر تأمل أن تتخذ هذه القمة قرارات تاريخية لمواجهة الأوضاع فى فلسطين القضية الجوهرية بالنسبة للعرب.

وأشار إلى أن القمة تمثل كذلك فرصة للقادة العرب للتشاور حول قضايا عربية أخرى مثل الوضع فى ليبيا وبعض مناطق الشرق الأوسط ولتبادل الآراء حول "تهديدات الإرهاب الذى أصبح يهدد أمن واستقرار بلداننا".

وأضاف الوزير الجزائرى أنه أمام تطور العالم فإن على العالم العربى التأقلم مع ما يجرى من صراع جيو استراتيجي، مبرزا الأولوية التى توليها الجزائر بعد إيجاد حل لمجمل النزاعات العربية لإصلاح المنظومة العربية.
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