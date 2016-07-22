اليوغا أثناء الحمل ساحرة للحامل والجنين

تعتبر اليوغا على جعل القلب يضخ الدم بشكل جيد، إضافة إلى تقوية العضلات وزيادة الشعور بالنشاط والحيوية. ولكن قليلون هم من يعرفون الفائدة الكبيرة في ممارسة اليوغا للحامل. فهي تترك الجسم في حالة جيدة وتجعل القلب يضخ الدم بشكل سليم، إضافة إلى تخفيفها للتوتر. "سيدتي نت" تجمع لكِ بعضاً من فوائد اليوغا للحامل لعلكِ تبحثين عن صف مناسب للتمتع بتجربة اليوغا قبل الولادة.

1- اليوغا تعلمكِ الإصغاء لجسمكِ والتفاعل بهدوء. حتى أنها ترخي الأعصاب لأنها لا تركز فقط على التنفس الاسترخائي، بل على الوعي الجسدي أيضاً. وبالتالي فإنّ حضور صفوف اليوغا بانتظام يساعد الحامل على الشعور بالنشاط ويزيد قدرتها التحملية.

2- هي تقوي عضلات قاع الحوض، وتمددها ما يؤمن الدعم والصلابة لفترة الحمل، فضلاً عن الليونة المتزايدة.

3- تساعد على تطوير قلب الأم وتحضيره لعبء الأعمال الكثيرة، التي تنتظرها خلال الحمل وبعد الولادة، كما أنها تخفف آلام الظهر وتوسع الأوردة.

4- يساعد التنفس العميق والتأمل خلال الولادة على التخلص من الخوف والتوتر مع ولادة الطفل كما يعمل على تخفيف الألم.

5- الممارسة المنتظمة لليوغا تطور الرابط مع الطفل ويحضرها ذهنيًا وجسديًا وروحيًا للمخاض. فبعض وضعيات اليوغا والتنفس العميق قد تشجع الطفل على أن يكون في أمثل وضعية للولادة، وتبقي قاعدة الجسم خالية من الضغط مما يجهز الأم للدفع خلال الولادة.

6- تتمتع أيضًا بفوائد لما بعد الولادة مثل استعادة الوقفة الجيدة، وصقل عضلات أسفل الظهر، وتقوية عضلات البطن وشدها.

أمور عليكِ التقيد بها أثناء ممارسة اليوغا:

1- الالتواء العميق في يوغا ما قبل الولادة ممنوعة، وكذلك الانقلاب الكامل في الفصل الثاني من الحمل.

2- لا تبالغي بإجهاد نفسك أو تقومي بأي حركة سريعة أو مفاجئة بسبب ضغط الدم المنخفض الشائع في الحمل.

3- تجنبي الوقوف لساعات طويلة أو التحمية الزائدة، لأنّ الطفل ليس قادرًا على تنظيم حرارة جسمه لذا عليكِ القيام بذلك له.

4- حاولي عدم تناول الطعام قبل صف اليوغا.