مارجريت عازر ردا على فيديو مرقص عزيز المسىء: هذا ليس سلوك المسيحية

توقعت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القيادية بائتلاف دعم مصر ، أن يكون الفيديو المتداول لأحد رجال الدين المسيحى الذى يهاجم الرئيس عبد الفتاح السيسى ويتهكم منه، مفبرك من قبل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان.

وقال "عازر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا أعتقد أن أى أحد من رجال الدين المسيحى يتهكم ويهاجم رئيس الدولة، فالدين المسيحى يحث على الصلاة من أجل الحكام بغض النظر عن أن الحاكم عادل أو ظالم".

وأضافت "عازر": "لا يمكن أن يكون هذا الفيديو صحيحا، فحتى لو هناك قصور من قبل البعض فتعاليم الدين المسيحى تقول لا تقاوم الشر بالشر وإذا أساء لك أحد فصلى من أجله" مضيفا: "ليس من سلوك رجال الدين المسيحى مهاجمة رئيس الدولة ويبدو أن هذا الفيديو مفبرك من قبل اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان أو التابع لأى فصيل هدفه الإساءة لمصر ويسعى لإثارة الفتن".

تجدر الإشارة إلى أن هناك مقطع فيديو متداول لأحد القساوسة ويدعى "مرقص عزيز ميخائيل"، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يوجه إساءة شديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أحداث المنيا.

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