شاروخان: النساء في حياتي ساعدنني على تحقيق 100% مما أنا عليه

صرح نجم السينما الهندية شاروخان بأن حياته تشكلت بواسطة النساء في محيط الأسرة والعمل، ومن بينهن جدته وزوجته وابنته والفنانات اللاتي عمل معهم في صناعة السينما.

ونقلت وكالة أنباء (برس تراست أوف إنديا)، اليوم الجمعة، عن الممثل الهندي(50 عاماً) قوله: “لقد تشكلت حياتي بالكامل بواسطة النساء، بدءاً من جدتي إلى ابنتي الآن، وبينهن زوجتي وعماتي وخالاتي، وبطلات أفلامي، والمخرجات اللاتي عملت معهن”، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف نجم فيلم (ديلوالي): “لقد ساعدوني على تحقيق مئة بالمئة مما أنا عليه اليوم. لم أكن لأكون نصف رجل بدون هؤلاء النساء. أنا مدين بحياتي لهن”.

وجاءت هذه التصريحات على لسان شاروخان خلال مراسم إصدار كتاب: “إنها تسير.. إنها تقود”، للمؤلفة جوجان جاين في وقت متأخر مساء أمس.

ويتناول الكتاب قصة 24 امرأة من مختلف مجالات الحياة.