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نوال الزغبي دائماً أنيقة مع زهير مراد!

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الجمعة 22-07-2016 15:46

من المعروف عن نوال الزغبي أنّها واحدة من أشهر نجمات الوطن العربي، وأن أكثر ما يميّزها أنها نجحت خلال جميع هذه السنوات في أن تحافظ على فنها، كما على إطلالاتها ومظهرها الخارجي، ولا سيّما على المسرح. وفي كلّ مرة تختار نوال الزغبي تصميمات "زهير مراد" Zuhair Murad فهي تبهرنا بإطلالاتها.

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واليوم، قمنا بجمع بعض أبرز هذه الإطلالات في فساتين السهرة من تصميمات "مراد" Murad ، التي ناسبتها وناسبت شخصيتها كثيراً.
ومن أبرز هذه الفساتين كان الفستان الأبيض الكبير المستوحى من فساتين الملكات، كما أحببنا إطلالتها في الفستان الأحمر الرائع ذي القماش المشكوك بالترتر الناعم. كذلك تألقت نوال، ولأكثر من مرة، في تصميمات الفساتين القصيرة والعصرية وبألوان مختلفة، كان أبرزها الأسود، والذهبي.
ولعلّ من أجمل إطلالات نوال الزغبي في تصميمات "زهير مراد" Zuhair كانت في الجمبسوت Jumpsuits المتنوعة، التي اختارتها هذا العام بألوان مختلفة، وأبرزها كان مؤخّراً باللون الفضيّ، وباللون الأحمر الجريء.
وقد أصبحت "نوال الزغبي" تشكّل مع "زهير مراد" Zuhair Murad ثنائياً قوياً، متميّزاً بالأناقة، والإبداع، والفخامة المطلقة.
شاهدي بالصور أبرز إطلالاتها في تصميمات "زهير مراد" Zuhair Murad ، وأخبرينا رأيك بها أنت أيضاً.

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سيدتي