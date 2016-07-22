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8 إطلالات أنيقة باللون الأسود

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الخميس 21-07-2016 18:43

هناك بعض الأمور التي تصبح بديهية مع مرور الوقت ومنها احتلال اللون الأسود مكانة سيد الألوان.
مهما كانت المناسبة التي تتحضرين لها، اجتماع عمل، سهرة، نزهة في وضح النهار... يأتيك اللون الأسود خياراً ناجحاً وعملياً في كل الأوقات.

إعداد وتنسيق: نايلة عون
تصوير: كارلوس عون
مكياج: C*People
شعر: Rogelie
الملابس والاكسسوارات من Prada, Aishti, Valentino, Burberry, Alaia, Alexander Wang, Tory Burch, Alice&Olivia, Dsquared2, Roberto Cavalli, miu miu, Proenza Schouler

 

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سيدتي