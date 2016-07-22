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السيطرة على حريق في 50 كرفاناً للعمال بالغربية

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السيطرة على حريق في 50 كرفاناً للعمال بالغربية السيطرة على حريق في 50 كرفاناً للعمال بالغربية

أخمدت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع في المنطقة الغربية حريقا شب في "50 كرفاناً "تستخدم مساكن للعمال في منطقة "الحمرا" من أصل" 110" كرفانات ،وحافلة صغيرة واحدة لنقل الركاب، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني في أبو ظبي تلقت عند الساعة الثانية من بعد ظهر أمس "الخميس" بلاغاً يفيد بوقوع حريق في "كرفانات "بالمنطقة الغربية، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني والتدخل السريع من مركزي غياثي والغويفات، إلى موقع الحريق، و باشرت عملية الإطفاء، ومنع امتداده إلى المساكن الأخرى، واتخاذ إجراءات السلامة حفاظاً على الجميع. 

وقدمت دوريات المرور ووحدات  الطوارئ والإسعاف العاملة في المنطقة خدماتها في دعم عملية الإطفاء، فيما شاركت إدارة "الدعم الجوي"  ، بنقل الصورة الحية لدعم متخذ القرار في الميدان، والوقوف على الأوضاع اللوجستية وتوزيع الموارد.

وقال المقدم محمد عبدالجليل الانصاري، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي ،إن تصنيف الحريق فوق درجة المتوسط بحسب المعاينات التي أجريت للحادثة، مؤكدا أن  التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب إندلاعه .

وطالب المقاولين وأصحاب المباني  الالتزام، باشتراطات السلامة الوقائية عند استخدام "الكرفانات" مساكن للعمال أو مكاتب في مواقع الأعمال الإنشائية للمباني.

ونصحهم بترك مسافة كافية بين الكرفانات، وتخصيص مطبخ منفصل عن السكن وأن يكون من مواد مقاومة للحريق، وضرورة إبعاد الكرفانات عن مصادر الحرارة وعدم استخدامها لأغراض التخزين، وتوفير وسائل الإنذار اليدوية والتلقائية وشبكة خراطيم مياه مطاطية وعدد كاف من طفايات الحريق اليدوية وتوزيعها في صناديق مخصصة لهذه الغاية ، ووضعها في أماكن واضحة.

وركز على ضرورة تدريب العمال على استخدام طفايات الحريق ومعدات الدفاع المدني وكيفية التصرف أثناء وقوع الحرائق.

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