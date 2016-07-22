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صراع الصفقات - رسميا.. شورلي يكمل خماسي هجوم دورتموند الناري

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صراع الصفقات - رسميا.. شورلي يكمل خماسي هجوم دورتموند الناري صراع الصفقات - رسميا.. شورلي يكمل خماسي هجوم دورتموند الناري

انضم أندريه شورلي لاعب فولفسبوج إلى بروسيا دورتموند بشكل رسمي.

وأعلن دورتموند عبر موقعه الرسمي عن ضم اللاعب صاحب الـ 25 عاما بعقد يمتد حتى عام 2021.

شورلي خاض الموسم الماضي مع فولفسبورج بشكل رائع، وساهم معهم في الوصول لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، قبل الخروج أمام ريال مدريد.

وشارك شورلي في 43 مباراة بمختلف المسابقات مع فولفسبورج في الموسم الماضي، سجل فيهم 10 أهداف.

وبذلك يكون دورتموند قد كون خماسي هجومي ناري للموسم المقبل بوجود بيير أوباميانج - ماركو ريوس - ديمبلي وماريو جوتزه الذي أعلن النادي ضمه أمس الخميس، بالإضافة لأندريه شورلي.

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