وكيل راكيتيتش: حان وقت الرحيل

(إفي): فتح ميكل سورا، أحد وكلاء لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب عن فريقه الحالي برشلونة.

وكتب سورا تغريدة على موقع (تويتر) قال فيها "حان وقت الرحيل"، بعد ساعات من إعلان برشلونة عن ضم البرتغالي أندريه جوميش من فالنسيا لخمسة مواسم.

وبانتقال جوميش، يصبح لدى برشلونة تسعة لاعبين في خط الوسط لذا ستحتدم المنافسة على حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.

وكان قد تم الإعلان منذ أشهر عن بدء مفاوضات لتجديد عقد راكيتيتش مع برشلونة، والذي ينتهي في صيف 2019، ولكن دون إحراز تقدم.

ومن المعروف أن راكيتيتش (28 عاما) انضم إلى برشلونة في 2014 وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب لويس إنريكي خلال الموسمين الماضيين.