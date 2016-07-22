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صراع الصفقات - تقرير: يوفنتوس يريد راكيتيتش

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صراع الصفقات - تقرير: يوفنتوس يريد راكيتيتش صراع الصفقات - تقرير: يوفنتوس يريد راكيتيتش

(إفي): ذكرت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي يوفنتوس الإيطالي يفكر في ضم لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش من برشلونة الإسباني.

وأشارت صحيفة (سبورت) على موقعها الإلكتروني إلى أن البيانكونيري سيسعى لضم راكيتيتش لكي يدعم خط الوسط في حال تأكد رحيل لاعبه الفرنسي بول بوجبا، الذي تشير تقارير إخبارية إلى قرب انتقاله لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وربما يسهمل مهمة اليوفي في الحصول على خدمات راكيتيتش، رغبة الكرواتي في الرحيل عن البلاوجرانا بعد أن تعاقد النادي الكتالوني مع البرتغالي أندريه جوميش من فالنسيا لخمسة مواسم.

ومن المعروف أن راكيتيتش (28 عاما) وقع على عقد انضمامه إلى برشلونة لخمسة مواسم في 2014 قادما من إشبيلية مقابل 20 مليون يورو، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب لويس إنريكي خلال الموسمين الماضيين.

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