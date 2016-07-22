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صراع الصفقات - ليفربول يضم حارس يوفنتوس السابق

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صراع الصفقات - ليفربول يضم حارس يوفنتوس السابق صراع الصفقات - ليفربول يضم حارس يوفنتوس السابق

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم أليكس مانينجر الحارس النمساوي في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد اللاعب صاحب الـ 39 عاما مع فريق أوجسبورج الألماني بنهاية الموسم الماضي، ليضمه يورجن كلوب إلى ليفربول بشكل رسمي.

الحارس هو الثاني الذي يضمه ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ضم لوريس كاريوس الحارس الألماني من ماينز.

ولعب مانينجر في الدوري الإنجليزي من قبل مع نادي أرسنال بين عامي 1997 وحتى 2002، وكانت أبرز محطاته في يوفنتوس الإيطالي من 2008 وحتى 2012 حيث عوض غياب جيانلويجي بوفون بسبب الإصابة في بعض الفترات.

ويعد مانينجر هو الصفقة السابعة لليفربول هذا الموسم، بعدما ضم من قبله لوريس كاريوس - جويل ماتيب - راجنر كلافان - جورجينيو وينيلدوم وماركو جروجيتش.

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