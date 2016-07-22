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«نائب برلماني» يتقدم بطلب إحاطة ضد رؤساء شركات تجاوزوا سن الـ 70

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«نائب برلماني» يتقدم بطلب إحاطة ضد رؤساء شركات تجاوزوا سن الـ 70 «نائب برلماني» يتقدم بطلب إحاطة ضد رؤساء شركات تجاوزوا سن الـ 70

النائب مصطفي الجندي – القيادي بائتلاف دعم

كتب – مراسل «ONA»

تقدم النائب مصطفي الجندي، القيادي بائتلاف دعم مصر، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، وداليا خورشيد وزيرة الإستثمار، حول أعمار رؤساء مجالس الإدارات الذين تجاوزا سن الـ70 عامًا.

وقال الجندي في طلب الإحاطة المقدم، إنَّ هناك عدد من رؤساء مجلس إدارات الشركات الذين تجاوزوا سن الـ70 عامًا ومازلوا مستمرين منذ أكثر من 10 سنواب.

ولفت الجندي في بيانٍ له، الجمعة، إلى أنَّ الشركات التي تسهم فيها الدولة بروؤس أموال من المال العام بنسبة 25% أو يزيد مما يمنع من ضخ دماء جديدة من الشباب لتولي مجالس هذه الإدارات- علي حد قوله.

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