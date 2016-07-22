أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الخارجية التركي: أمريكا لا تحتاج إلى سنوات لتسليم «جولن»

Google+ Print
وزير الخارجية التركي: أمريكا لا تحتاج إلى سنوات لتسليم «جولن» وزير الخارجية التركي: أمريكا لا تحتاج إلى سنوات لتسليم «جولن»

وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو

قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سنوات لتسليم رجل الدين فتح الله غولن، والذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال جاويش أوغلو لقناة “تي.آر.تي” التركية الحكومية: “إذا أردتم التسويف في تسليم غولن فقد يستغرق الأمر سنوات، لكن إذا حسمتم أمركم فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن وأن تركيا مستعدة للمشاركة فيها، وقال إنه يجب عدم السماح لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.

وأدان غولن محاولة الانقلاب، التي وقعت يوم 15 يوليو، ونفي أي دور له فيها، كما حث جاويش أوغلو أثينا على ترحيل الجنود الأتراك، الذين تورطوا في محاولة الانقلاب وفروا إلى اليونان بعد فشلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا