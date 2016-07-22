وزير الخارجية التركي: أمريكا لا تحتاج إلى سنوات لتسليم «جولن»

قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سنوات لتسليم رجل الدين فتح الله غولن، والذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال جاويش أوغلو لقناة “تي.آر.تي” التركية الحكومية: “إذا أردتم التسويف في تسليم غولن فقد يستغرق الأمر سنوات، لكن إذا حسمتم أمركم فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن وأن تركيا مستعدة للمشاركة فيها، وقال إنه يجب عدم السماح لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.

وأدان غولن محاولة الانقلاب، التي وقعت يوم 15 يوليو، ونفي أي دور له فيها، كما حث جاويش أوغلو أثينا على ترحيل الجنود الأتراك، الذين تورطوا في محاولة الانقلاب وفروا إلى اليونان بعد فشلها.