محافظ قنا يتفقد عدد من المخابز البلدية

مراسل «ONA»:

> تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، عدد من المخابز البلدية بالمحافظة ،حيث زار مجمع المخابز بمنطقة الصالحية والمخبزالآلى بمنطقة المساكن بمدينة قنا ، وذلك بمرافقة السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بهدف الإطمئنان على سيرالعمل بها والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات من حيث الجوده والوزن المقرر .

وأشار الهجان في تصريح صحفي، الى أهمية توفير رغيف الخبز بالجوده المطلوبه لكل المواطنين، بإعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القناوي، مؤكدًا أن الجولات الميدانية للمرور علي المخابز مستمرة لضبط عملية إنتاج الخبز وفقًا للمواصفات المقررة، مشدداً علي ضرورة إتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين من أي مخالفات أو تلاعب.