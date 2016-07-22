اكتشاف فوائد جديدة فى الجزر تحمى من أمراض الشيخوخة

الجزر أحد الخضروات المفيدة للصحة بشكل عام لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناوله فى طبق السلطة لرفع قيمتها الغذائية وإمداد الجسم بفوائدها.

وجاءت الأبحاث الأخيرة والتى قامت بها طبيبة العيون الفرنسية "كاترين جيجا" بإثبات حول فائدة جديدة اكتشفوها فى الجزر، وهى انها تحمى من أمراض الشيخوخة، حيث أوضحت الدكتورة "كاترين" أن مادة الكاروتين وفيتامين (أ – ج – هـ) بالإضافة إلى الأوميجا 3 وعنصرى الزنك والنحاس المتوفرين فى الجزر يساعدوا على حماية النظر، فضلا عن حمايتهم من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التى تؤثر على النظر وتعجل بالشيخوخة.

وأضافت، الطبيبة أن تناول الجزر بصفة منتظمة يساعد على وقف تدهور النظر الذى يتعرض له الإنسان مع تقدم السن كما أنه يؤخر ظهور الأمراض المزمنة التى تتعرض لها العيون مثل المياه البيضاء أو الكاتاركت وتدهور قوة الإبصار المرتبطة بتقدم السن.

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