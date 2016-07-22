حرس الحدود يضبط 28 شابا فى قارب خشبى أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

أحبطت قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، محاولة تهريب 28 شخصا، بطريقة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط، أثناء استقلالهم قارب خشبى.

ورد لقسم شرطة المنشية المحضر مخابرات حرس حدود إسكندرية يتضمن ضبط قارب خشبى "فلوكة - بدون بيانات" على متنها عدد 28 شخصا "هجرة غير شرعية " من جنسيات مختلفة "24 مصريا – 4 سودانيين"، أثناء تواجده بمياه البحر بالميناء الشرقى بدائرة القسم لتوصيلهم لإحدى العائمات للسفر إلى دولة إيطاليا "هجرة غير شرعية".

بمناقشتهم قرروا أن القائم على تسفيرهم كل من "إسماعيل.ا"، و"تامر.ر" و"محمد. ا"، و"محمد.م"، و"على .ش" المقيمون بمنطقة أبو قير – دائرة قسم ثان المنتزه، عدا الأخير مقيم المكس – دائرة قسم الدخيلة نظير مبلغ 30 ألف جنيه لكل شخص منهم.

تم التنسيق مع الأمن الوطنى، وأُعيد قيده جنح قسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة.

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- إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ23 شخصا لإيطاليا عن طريق الإسكندرية

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