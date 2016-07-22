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تفحم أتوبيس ملك بنك مصر وتلف اثنين آخرين فى مشاجرة داخل جراج بالإسكندرية

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تفحم أتوبيس ملك بنك مصر وتلف اثنين آخرين فى مشاجرة داخل جراج بالإسكندرية تفحم أتوبيس ملك بنك مصر وتلف اثنين آخرين فى مشاجرة داخل جراج بالإسكندرية
تفحم أتوبيس تابع لبنك ، وحدثت تلفيات باثنين آخرين فى الإسكندرية، اليوم الجمعة، أثناء مشاجرة وقعت بين أصحاب جراج وميكانيكى، بسبب رغبة الأخير إيقاف أتوبيس فى الجراج الخاص بالأول دون دفع ثمن المبيت.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائى، بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم أحمد مليس رئيس مباحث قسم أول المنتزه، بوقوع مشاجرة بشارع متفرع من شارع جميلة بوحريد منطقة السيوف بين كل من "علاء. م" 45 سنة سائق ونجليه "محمد. ع" 18 سنة عاطل و"بهاء. ع" 19 سنة عاطل، وطرف ثان "توفيق. ا" 51 سنة ميكانيكي سيارات، بحوزته زجاجة مولوتوف مصاب بجرح فى الرأس، ونجله "إسماعيل. ت" 18 سنة عاطل، بحوزته فرد خرطوش عيار 12مم وعدد "13" طلقة من ذات العيار، و"أحمد .س" 19 سنة عاطل، و"محمد .ح" 19 سنة عاطل.

وتبن أنه بسبب اعتراض أفراد الطرف الأول على قيام الرابع بإيقاف سيارة أتوبيس "مينى باص بدون لوحات" يقوم بإصلاحها داخل قطعة أرض يستغلها الطرف الأول بالجراج ورفضه سداد أجرا نظير مبيت الأتوبيس بالأرض، تعدى الطرف الأول على الطرف الثانى بالضرب محدثين إصابة الرابع المنوه عنها، وتلفيات بالأتوبيس المشار إليه، ما دعى الطرف الثانى لإضرام النيران بالأتوبيس رقم 1728 مصر "مينى باص - تابع لبنك مصر" وإحتراقه بالكامل، وإحداث تلفيات بالأتوبيس رقم 3281 مصر "مينى باص - تابع للمدرسة المصرية الأمريكية" المتواجدان بالجراج المشار إليه للمبيت، وعثر بمكان المشاجرة على كيس بلاستيك بداخله عدد "7" زجاجات مولوتوف.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، و كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح القسم، وجارى العرض على النيابة.


>مبيض محارة يشعل النار فى نفسه خلال مشاجرة بوسط الإسكندرية

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