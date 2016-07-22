ضبط محامية هاربة من 50 حكم بالحبس فى قضايا تبديد

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، القبض على محامية هاربة من تنفيذ 50 حكما بالحبس فى قضايا تبديد.

كان قد تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم الدخيلة من ضبط "نرمين. ا" 37 سنة محامية، مقيمة دائرة قسم أول المنتزه، المحكوم عليها فى عدد "50" حكم حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "تبديد"، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها غيابيا بالحبس لمدة 28 سنة، وجار التنفيذ عليها.

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