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عضو الأهلي: أثق في قدرتنا على الفوز في المغرب

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عضو الأهلي: أثق في قدرتنا على الفوز في المغرب عضو الأهلي: أثق في قدرتنا على الفوز في المغرب

شدد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي على ثقته في قدرة الفريق على الفوز في المغرب حين يحل ضيفا على الوداد يوم 27 يوليو المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

وقال وحيد للصحفيين:"متفائل بشأن قدرتنا على الفوز هناك والعودة بالثلاث نقاط".

وأضاف "لاعبو الفريق يكونون عند حسن الظن دائما في المواعيد الكبرى. الكل في حالة تركيز شديدة استعدادا للمباراة".

وتابع "الفريق يدرك جيدا صعوبة موقفه في المجموعة، ولديه الإصرار على تصحيح المسار".

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال، ويسعى للفوز بسبب صعوبة موقفه في المجموعة التي يتذيلها بنقطة وحيدة بعد 3 جولات.

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