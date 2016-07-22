خبر في الجول - الزمالك يدرس التراجع عن تجديد إعارة أوباما للاتحاد

يدرس مجلس إدارة الزمالك إلغاء إعارة يوسف إبراهيم "أوباما" لنادي الاتحاد السكندري، فتألق اللاعب في لقاء الفريقين الخميس جعل مسؤولي الأبيض يفكرون في الإبقاء عليه.

وسجل أوباما هدفا في شباك الزمالك لكن فريقه ودع من ربع نهائي كأس مصر بعد الخسارة 2-1 أمام حامل اللقب.

وعلم FilGoal.com بتوجه إدارة الزمالك لهذا الأمر خاصة أن عقد إعارة أوباما للاتحاد لم يُفعل بعد.

ولعب أوباما الموسم الماضي معارا في صفوف الاتحاد قبل أن يتفق الأخير مع الزمالك على تمديد الإعارة لموسم جديد.

ويرى مجلس إدارة الزمالك أن أوباما هو خير معوض لمحمد إبراهيم الذي سيغيب شهرين ونصف تقريبا عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان أوباما صاحب الـ21 عاما هداف الاتحاد بالدوري الموسم الماضي بتسجيله 7 أهداف.