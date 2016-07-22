خبر في الجول - الزمالك يكسب ود ماريتيمو بجزء من مقابل صفقة محمد إبراهيم

أرسل نادي الزمالك مبلغ 50 ألف يورو كجزء من مقابل صفقة محمد إبراهيم لنادي ماريتيمو البرتغالي بداية الأسبوع الجاري.

وبذلك يكون الزمالك قد دفع مبلغ 350 ألف يورو لنادي ماريتيمو من أصل 500 ألف هي قيمة استعادة محمد إبراهيم.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أقدم على تلك الخطوة هدفا لكسب ود النادي البرتغالي بعدما علمت الإدارة أن ماريتيمو تحرك بالفعل لشكوى الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تأخر سداد أقساط الصفقة.

وكان محمد إبراهيم قد انتقل لماريتيمو قادما من الزمالك مع بداية موسم 2014/2015، قبل أن يعود للفريق الأبيض مجددا بداية الموسم الجاري.

ويعاني محمد إبراهيم بالوقت الحالي من إصابة قوية بعدما تعرض لكسر مضاعف في الكاحل خلال مباراة الزمالك أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يغيب إبراهيم عن الزمالك لثلاثة أشهر على الأقل بسبب تلك الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة صن داونز يوم 27 يوليو الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مباريات دوري أبطال إفريقيا.