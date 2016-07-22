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بالصور.. إقبال كبير على رحلات اليوم الواحد فى الإسكندرية

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بالصور.. إقبال كبير على رحلات اليوم الواحد فى الإسكندرية بالصور.. إقبال كبير على رحلات اليوم الواحد فى الإسكندرية
شهدت شواطئ الإسكندرية، إقبالا كبيرا من أهالى الإسكندرية والوافدين إليها من المصطافين، وذلك اليوم الجمعة.

ويعد يوما الجمعة والأحد من أكثر الأيام التى تشهد فيها شواطئ الإسكندرية ازدحامًا كبيرًا، نظرًا للإجازات والتى تتدفق فيها رحلات اليوم الواحد على الإسكندرية من المحافظات المجاورة، أهمها محافظة البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية.

وقال مصطفى سيد متولى، من محافظة المنوفية، إن رحلات اليوم الواحد تعد يوما ترفيهيا جميلا له ولأسرته، للاستمتاع بجو الإسكندرية الساحر وشواطئها الجميلة خاصة شاطئ ميامى الشهير، وأن يوما واحدا يكفى للعودة إلى العمل بعد الاستمتاع بيوم ترفيهى جيد.

من جانبها أعلنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استعدادها لاستقبال الأعداد المتزايدة من الوافدين على محافظة الإسكندرية هذا العام، وشدد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية على ضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ ومنظومة الإنقاذ لحالات الغرق، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الشواطئ لعدم استغلال الوافدين إليها والالتزام بالعقد المبرم بين مستأجرى الشواطئ والإدارة.

شاطى ميامى ، الاسكندريه (1)
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إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية

شاطى ميامى ، الاسكندريه (2)
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إقبال رحلات اليوم الواحد على شاطئ ميامى

شاطى ميامى ، الاسكندريه (3)
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إقبال على شاطئ ميامى المميز

شاطى ميامى ، الاسكندريه (4)
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شاطئ سيدى بشر

شاطى ميامى ، الاسكندريه (5)
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الشواطئ كامل العدد

شاطى ميامى ، الاسكندريه (6)
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إقبال كبير على بوابات الشواطئ

شاطى ميامى ، الاسكندريه (7)
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ازدحام الكورنيش

شاطى ميامى ، الاسكندريه (8)
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شاطئ جليم العام

شاطى ميامى ، الاسكندريه (9)
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عائلة تستعد للتوجه إلى الشاطئ


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