أخبار سوريا..المرصد: مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش فى اشتباكات بمدينة منبج

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، صباح اليوم الجمعة، أن 8 عناصر على الأقل من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا فى اشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية فى عدة محاور بمدينة منبج.

وأوضح المرصد أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بطائرات التحالف الدولى من جهة، وتنظيم داعش الإرهابى من جهة أخرى، فى عدة محاور بمدينة منبج، حيث تحاول قوات سوريا الديمقراطية تحقيق مزيد من التقدم والتوغل نحو مركز المدينة.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديموقراطية تمكنت من السيطرة على كامل حى الحزاونة والقسم الغربى من مدينة منبج خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الاشتباكات ترافقت مع وجود قصف متبادل بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل 8 عناصر على الأقل من التنظيم الإرهابى.