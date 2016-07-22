المرور: إغلاق جزئى لنفق سعد الدين الشاذلى بسبب أعمال تطوير لمدة 48 ساعة

أكد العقيد مصطفى إبراهيم مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية، أنه سيتم إغلاق نفق سعد الدين الشاذلى للقادم من الطريق الدائرى تجاه طريق مصر إسماعيلية الصحراوى جزئيا، بسبب أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق، لمدة 48 ساعة.

وأضاف العقيد إبراهيم، أنه تم إجراء بعض التحويلات المرورية بالمكان، لحين انتهاء مدة الأعمال على أن يقوم المتجه من الدائرى وفى طريقه إلى المعادى وصولا إلى الإسماعيلية، بتخطى منزل المحور واستكمال الرحلة وصولا إلى منزل الإسماعيلية القديم حتى الأماكن التى يقصودها، وكذلك الأمر على المتجه من الطريق الزراعى ونفق السلام أن يتخطى منزل المحور ويستكمل الطريق، ومع أول دوران يعود مرة إلى محطة أحمد جلال العسكرى، ويعود مرة أخرى إلى نفق السلام حتى المنزل القديم، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

وأوضح مدير إدارة العمليات، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة – مخاريط – طواحين ضوئية – فواصل حركة – علامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

المرور: كاميرات لمراقبة الحركة المرورية بمحيط أعمال تطوير نفق زهراء المعادى