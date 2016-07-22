الإسكان تخصص 200 فدان بالعاشر من رمضان لوزارة الإنتاج الحربي لإقامة مصانع عليها

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 فدان لصالح وزارة الإنتاج الحربى بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان لإقامة صناعات عليها، بدلاً من الأرض الواقعة بحي السلام ثان بجوار قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن نص قرار الموافقة جاء كالتالى" يتم تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 200 فدان بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان لصالح وزارة الإنتاج الحربي لإقامة صناعات عليھا، بدلاً من قطعة الأرض بمساحة حوالي 200 فدان الواقعة بحي السلام ثان شرق طريق بلبيس بجوار مشروع المحروسة (1، 2) التابعة لمصنع 18 الحربى التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وبالتنسيق مع الھيئة العامة للتنمية الصناعية، مع العرض علي مجلس الوزراء للموافقة علي إتاحة قطعة الأرض بمساحة 200 فدان، الواقعة بحي السلام ثان شرق طريق بلبيس لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمھورية لتوفير وحدات سكنية بديلة لأھالي المناطق العشوائية غير الآمنة.

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