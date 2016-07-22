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20 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل فى مصنع بويات بأكتوبر

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20 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل فى مصنع بويات بأكتوبر 20 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل فى مصنع بويات بأكتوبر
تتمركز 20 سيارة إطفاء بمحيط حريق هائل بمصنع ثنر وبويات مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية الثالثة التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، لمحاولة إخماد النيران المشتعلة.

فيما قام رجال الدفاع المدنى بمنع خطر امتداد النيران لباقى المصانع المجاورة وبداخل المصنع، وتم محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات، وتتم عمليات مكافحة الحريق تمهيدا للسيطرة عليه.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمجمع صناعات للتنر و بويات بأكتوبر، وانتقلت اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والعميد إبراهيم حافظ والمقدم محمد زكى والرائد ياسر سرور وأحمد عبد النعيم ومحمد عبد الهادى، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران من جميع الاتجاهات، ومحاولة إخماد الحريق.


>- ارتفاع ألسنة اللهب من حريق مصنع أكتوبر وانعدام الرؤية بالمصانع المجاورة

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