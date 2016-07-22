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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ23 شخصا لإيطاليا عن طريق الإسكندرية

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ23 شخصا لإيطاليا عن طريق الإسكندرية إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ23 شخصا لإيطاليا عن طريق الإسكندرية
ألقت قوات حرس الحدود، القبض على 23 شخصا من مختلف الجنسيات، اليوم الجمعة، حاولوا الهرب بطريقة غير شرعية إلى دولة إيطاليا.

ورد لقسم شرطة ثان المنتزه المحضر مخابرات حرس الحدود "مكتب أبو قير" يتضمن ضبط عدد 23 شخصا "هجرة غير شرعية" من جنسيات "6 مصرى – 9 سورى – 4 صومالى – 2 سودانى – 2 عراقى" أثناء تواجدهم بشاطئ برديس - منطقة أبو قير - دائرة القسم فى انتظار استقلال إحدى العائمات للسفر إلى دولة إيطاليا "هجرة غير شرعية".

بمناقشتهم قرروا أن القائم على تسفيرهم شخص يدعى "أحمد" نظير مبلغ 2100 دولار أمريكى لكل شخص أجنبى ومبلغ 15 ألف جنيه لكل شخص مصرى.

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد القائم على تسفيرهم وضبطه، وتم التنسيق مع الأمن الوطنى، وأعيد قيده إدارى قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.


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