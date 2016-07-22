تعرف على سعر سيارتى محمد رمضان الجديدتين ومواصفاتهما

سيارة الرولز رويس جوست..

وتتميز السيارة بمواصفات فنية عديدة :

سيارة لامبورجينى أفنتادور..

ينشر"اليوم السابع" أسعار ومواصفات السيارتين اللتين اشتراهما محمد رمضان، من طراز لامبورجينى أفنتادور ورولز رويس جوست، حيث يتجاوز سعرهما نحو 7 ملايين جنيه وذلك بخلاف الجمارك.>ويتراوح سعرها تقريبًا بين "300" ألف دولار بما يعادل 2 مليون 664 ألف جنيه مصرى، و333 ألف دولار أمريكى بما يعادل 2 مليون و957 ألف جنيه مصرى.>المحرك / 12 أسطوانة سعة 6.6 لتر يولد قوة 563 حصان>نظام الدفع / خلفى>ناقل الحركة / ZF ـ 8 سرعات>التسارع من 0 الى 100 كم خلال / 4.7 ثوان>السرعة القصوى / 250 كم بالساعة>الطول / 5399 ملم>العرض / 1948 ملم>ارتفاع السيارة / 1550 ملم>سعة خزان الوقود 82.5 لتر>معدل استهلاك الوقود / 9.6 لكل 100كم>الوزن 2360 / 2435 كغم>سعة صندوق الأمتعة / 490 لتر>ويتراوح سعر السيارة من "405" آلاف دولار ما يعادل "3596400" جنيه مصرى إلى "533" ألف دولار أمريكى ما يعادل "4733040" جنيه مصرى.

وتمتلك أفنتادور قوة تقدر بـ40 حصان مع وزن أقل بـ 50 كيلوجراما من الطراز الأساسى ما يوفر أداء أفضل.

وزودت سيارة لامبورجينى افنتادور بمحرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 740 حصان و690 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من إلى 100 كم/س فى 2.8 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التى تبلغ 350 كم/س.

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