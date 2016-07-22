أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعرف على سعر سيارتى محمد رمضان الجديدتين ومواصفاتهما

Google+ Print
تعرف على سعر سيارتى محمد رمضان الجديدتين ومواصفاتهما تعرف على سعر سيارتى محمد رمضان الجديدتين ومواصفاتهما
ينشر"اليوم السابع" ومواصفات السيارتين اللتين اشتراهما محمد رمضان، من طراز لامبورجينى أفنتادور ورولز رويس جوست، حيث يتجاوز سعرهما نحو 7 ملايين جنيه وذلك بخلاف الجمارك.

سيارة الرولز رويس جوست..


>ويتراوح سعرها تقريبًا بين "300" ألف دولار بما يعادل 2 مليون 664 ألف جنيه مصرى، و333 ألف دولار أمريكى بما يعادل 2 مليون و957 ألف جنيه مصرى.

وتتميز السيارة بمواصفات فنية عديدة :


>المحرك / 12 أسطوانة سعة 6.6 لتر يولد قوة 563 حصان
>نظام الدفع / خلفى
>ناقل الحركة / ZF ـ 8 سرعات
>التسارع من 0 الى 100 كم خلال / 4.7 ثوان
>السرعة القصوى / 250 كم بالساعة
>الطول / 5399 ملم
>العرض / 1948 ملم
>ارتفاع السيارة / 1550 ملم
>سعة خزان الوقود 82.5 لتر
>معدل استهلاك الوقود / 9.6 لكل 100كم
>الوزن 2360 / 2435 كغم
>سعة صندوق الأمتعة / 490 لتر

سيارة لامبورجينى أفنتادور..


>ويتراوح سعر السيارة من "405" آلاف دولار ما يعادل "3596400" جنيه مصرى إلى "533" ألف دولار أمريكى ما يعادل "4733040" جنيه مصرى.

وتمتلك أفنتادور قوة تقدر بـ40 حصان مع وزن أقل بـ 50 كيلوجراما من الطراز الأساسى ما يوفر أداء أفضل.

وزودت سيارة لامبورجينى افنتادور بمحرك V12 سعة 6.5 لتر يولد قوة 740 حصان و690 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من إلى 100 كم/س فى 2.8 ثانية قبل أن تصل إلى سرعتها القصوى التى تبلغ 350 كم/س.

موضوعات متعلقة..


>- محمد رمضان يشترى "لامبورجينى" و"رولز رويس" احتفالا بنجاح "الأسطورة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم