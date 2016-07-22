بان كى مون يشارك بعثة مصر بالأمم المتحدة احتفالها بذكرى 23 يوليو

احتفلت القنصلية المصرية بنيويورك والبعثة المصرية فى الأمم المتحدة، بذكرى ثورة 23 يوليو، بمشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة بان كى مون، الذى تنتهى فترته فى نوفمبر القادم.

عقب الاحتفال، أكد السفير عمرو أبو العطا سفير مصر الدائم للأمم المتحدة، على الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى كل لجان الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن و لجنة مكافحة الاٍرهاب، كما أوضح خلال لقائه مع الدكتور مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الأمريكى، أن مصر لها رأى مؤثر فى التصويت على المشروعات المطروحة من قبل الدول الأعضاء فى مجلس الأمن.

وأوضح أبوً العطا موقف مصر من المشروع الذى طرح على مجلس الأمن، للتنديد بالتحركات العسكرية فى تركيا، وقال إن موقف مصر كان واضحا حيث وافقت على المشروع، ولكنها تحفظت على اللغة التى صيغ بها القانون التى كانت تحتوى على جمل وكلمات مباشرة معضدة ومؤيدة لأردوغان وحكومته، مما أدى إلى تحفظ مصر على هذه الصيغة و ترتب عليه إلغاء المشروع كاملا، وعدم إدانة محاولة تحركات الجيش التركى بالاتفاق مع باقى الأعضاء، وهذا مؤشر قوى لدور مصر المتميز بعد حصولها على المقعد غير الدائم فى الأمم المتحدة .

كما أشار أبو العطا عن تغلغل مصر غير المسبوق فى الملف الأفريقى، والتقرب بشكل ملحوظ جدا فى الآونة الأخيرة من الدول الأفريقية، ومحاولة إيجاد حلول للأزمات فى بعض منها مثل أزمة جنوب السودان ومالى و غيرهما من الدول الأفريقية، مما يزيد ترابط العلاقات بين مصر والبلاد المجاورة فى القارة الأفريقية .

وأوضح الإعلامى مايكل مورجان أن العمل الذى تقوم به البعثة فى الأمم المتحدة هو امتداد بشكل مباشر لإرادة الشعب المصرى والإدارة السياسية لتوضيح رغبة مصر وسياساتها لحفظ السلام فى المنطقة، ومحاربة الاٍرهاب لحماية مصر والعالم كله، وخاصة بعد مبادرة سامح شكرى فى كلمته فى مايو الماضى أمام مجلس الأمن، ووسط تأييد الكثير من الدول الأعضاء بالاهتمام بالحرب على الفكر الإرهابى "ideology" وليس فقط بالحرب بالأسلحة.

كانت القنصلية العامة المصرية بنيويورك نظمت حفلا بمناسبة ذكرى الثورة بدعوة من القنصل العام السفير أحمد فاروق، وبحضور عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بنيويورك، وقد صرح القنصل العام بنيويورك السفير أحمد فاروق، بأن الجالية المصرية فى نيويورك متميزة جدا، وقد ظهر قوه تأثيرها ووطنيتها بشكل ملحوظ، خاصة على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث أثبت المصريون المقيمون فى نيويورك عمق ولائهم لبلدهم الأم مصر، معربا عن سعادته بوجوده وسط أولاد مصر فى نيويورك ومشاركتهم أفراحهم وذكرياتهم فى الأعياد الوطنية.

- القنصلية المصرية بنيويورك تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو