ننشر أول فيديو لحريق وانفجارات براميل الكيماويات داخل مصنع أكتوبر

حصل "اليوم السابع" على أول مقطع فيديو يوضح تفاصيل الحريق الضخم الذى اندلع داخل مصنع تنر وبويات مكون من 3 طوابق على مساحة 1000 مترا بالمنطقة الصناعية الثالثة التابعة لمدينة السادس من أكتوبر، والذى تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، بقيادة اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، من إخماد النيران المشتعلة بالمصنع بدون أى إصابات.

ويوضح الفيديو ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة جراء الحريق، بالإضافة إلى وقوع عدة انفجارات نتيجة لاشتعال النيران فى براميل تنر وبويات، حيث عانى رجال الإطفاء من تواجد مواد سريعة الاشتعال داخل المصنع، وتم منع وصول النيران للعديد من المخازن بالطوابق الأخرى بالمصنع الذى اشتعل به الطابق الأول، وتهشمت معظم حوائطه نتيجة للانفجارات التى وقعت بالمكان.



>بالفيديو..حريق وانفجارات براميل الكيماويات داخل... by youm7

20 سيارة إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل فى مصنع بويات بأكتوبر

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