أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

موانئ البحر الأحمر تتعاقد مع سعوديين لإنشاء ميناء يخوت بدهب بـ400 مليون دولار

Google+ Print
موانئ البحر الأحمر تتعاقد مع سعوديين لإنشاء ميناء يخوت بدهب بـ400 مليون دولار موانئ البحر الأحمر تتعاقد مع سعوديين لإنشاء ميناء يخوت بدهب بـ400 مليون دولار
أعلن اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، توقيع عقد بين جمعية رجال أعمال دهب ومستثمرين سعوديين لإنشاء ميناء يخوت فى دهب ومجمع سكنى باستثمارات 400 مليون دولار لربط مدينة دهب بمنطقة تبوك .

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على هامش جولة بميناء سفاجا والغردقة اليوم، الجمعة، أن هذا الاتفاق يستهدف تشغيل خطوط سياحية منتظمة لتشجيع حركة السياحة كون ان المسافة بين تبوك السعودية ودهب المصرية لا تتعدى نصف ساعة وتعتبر دهب اقرب للسائح السعودى من المدن السعودية نفسها .

- رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يعلن انتهاء تنفيذ 98% من مشروع تطوير ميناء سفاجا.. هشام أبو سنة: التكلفة 510 ملايين جنيه والرئيس يفتتحه الشهر المقبل.. ونجهز لطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة بضائع وحاويات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة