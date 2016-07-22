موانئ البحر الأحمر تتعاقد مع سعوديين لإنشاء ميناء يخوت بدهب بـ400 مليون دولار

أعلن اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، توقيع عقد بين جمعية رجال أعمال دهب ومستثمرين سعوديين لإنشاء ميناء يخوت فى دهب ومجمع سكنى باستثمارات 400 مليون دولار لربط مدينة دهب بمنطقة تبوك السعودية

وأضاف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على هامش جولة بميناء سفاجا والغردقة اليوم، الجمعة، أن هذا الاتفاق يستهدف تشغيل خطوط سياحية منتظمة لتشجيع حركة السياحة كون ان المسافة بين تبوك السعودية ودهب المصرية لا تتعدى نصف ساعة وتعتبر دهب اقرب للسائح السعودى من المدن السعودية نفسها .

- رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يعلن انتهاء تنفيذ 98% من مشروع تطوير ميناء سفاجا.. هشام أبو سنة: التكلفة 510 ملايين جنيه والرئيس يفتتحه الشهر المقبل.. ونجهز لطرح مناقصة عالمية لإنشاء محطة بضائع وحاويات

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