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كارلوس لاتوف يشن هجوما عنيفا على أردوغان: فاسد ومستبد ويخدع الناس بالدين

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كارلوس لاتوف يشن هجوما عنيفا على أردوغان: فاسد ومستبد ويخدع الناس بالدين كارلوس لاتوف يشن هجوما عنيفا على أردوغان: فاسد ومستبد ويخدع الناس بالدين
واصل فنان الكاريكاتير العالمى كارلوس لاتوف هجومه العنيف على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعد قراراته التعسفية عقب محاولة الانقلاب فى تركيا، مؤكدا أنه فاسد ومستبد ويخدع الناس باستخدام الدين.

وقال لاتوف على صفحته الخاصة بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" إن أردوغان يستغل الدعم الشعبى الموجود حوله كأداة لخداع الجماهير والتلاعب بها من قبل رجل فاسد ومستبد، ويستغل الدين فى خداع الناس.
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>وأضاف لاتوف أن الأغلبية التى جاء بها أردوغان لا تعنى شيئا فالدعم الشعبى أحد خصائص وجود الديكتاتور، مضيفا أن تركيا لم يعد فيها أى مجال ديمقراطى على الإطلاق.
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>وأوضح "لاتوف" أن أردوغان رأى فى هذا الانقلاب "هبة من الله" للقضاء على أعدائه، ولفرض مزيد من الصلاحيات.

وأشار لاتوف إلى أن أردوغان الآن يريد تغيير النظام فى البلاد من برلمانى إلى رئاسى من أجل أن يكون متحكما فى كل الصلاحيات.


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