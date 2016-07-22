صراع الصفقات - فيورنتينا يريد الاحتفاظ بجوسيبي روسي

قرر نادي فيورنيتنا الإيطالي الاحتفاظ بمهاجم الفريق جوسيبي روسي وعدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جوسيبي روسي عانى العديد من الإصابات خلال المواسم السابقة، إلا أنه يعود في كل مرة وينافس على لقب هداف الدوري.

وقضى جوسيبي روسي الموسم الماضي معارا من فيورنتينا إلى فريق ليفانتي الإسباني.

وشارك روسي مع ليفانتي في الموسم الماضي بـ 17 مباراة منذ وصوله في فترة الانتقالات الشتوية، سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفين.

ويرى ماريو كورجنيني رئيس النادي أن بقاء روسي هو الحل الأمثل، فقال: "لقد عالجنا جوسيبي روسي وانتظرنا شفاءه بشكل نهائي وصبرنا عليه، والآن أرى أن بقاءه معنا هو الحل الأمثل أيضا".