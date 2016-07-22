مورينيو: ما هذا الكم من الأسئلة حول روني!

تعجب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في حديثه للصحفيين بسبب الأسئلة المتكررة حول قائد الفريق واين روني، مشددا على قيمة اللاعب الكبيرة في قائمته.

وقال مورينيو:"أنا متفاجيء إلى حد ما بسبب كل هذه الأسئلة حول روني. هو قائد الفريق وقائد مدربه وقائد لاعبيه".

وأضاف "أثق به كثيرا، أعتقد أنه سيكون لاعبا مهما جدا في فريقي، لا توجد مشكلة معه".

وتابع "يعلم روني أن عليه العمل بجهد كبير، هذا ليس بالجديد في مسيرته الكروية".

وطالت روني العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف، فلم يظهر بشكل جيد مع إنجلترا في يورو 2016.

وكان مدرب يونايتد السابق لويس فان جال يدفع بروني في وسط الملعب الدفاعي مما قيده بشكل كبير، وفي يورو 2016 لعب بنفس المركز مع المدير الفني روي هودجسون.

وصرح مورينيو في وقت سابق أن روني سيعود للنصف الأمامي من الملعب، فلن يكون بعيدا عن منطقة جزاء المنافسين.

ويمتلك روني حاسة تهديفية ممتازة، لما لا وهو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا بـ53 هدفا.