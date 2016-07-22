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أليجري: بوجبا مازال لاعبا في يوفنتوس.. وأثق في قوتنا

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أليجري: بوجبا مازال لاعبا في يوفنتوس.. وأثق في قوتنا أليجري: بوجبا مازال لاعبا في يوفنتوس.. وأثق في قوتنا

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس ثقته في قوة فريقه بغض النظر عن بقاء أو رحيل بول بوجبا متوسط ميدان الفريق الفرنسي.

بوجبا ارتبط اسمه كثيرا بالانتقال لمانشستر يونايتد، بل وذهب البعض للإقرار بأن الصفقة حسمت بالفعل، لكن ذلك لم يحدث مطلقا بعد.

وقال أليجري في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "بنهاية فترة الانتقالات الصيفية واثق من أن الفريق سيكون قويا بما فيه الكفاية".

وأضاف "بول بوجبا مازال لاعبا في يوفنتوس لكننا لا نعرف بعد ما سيحدث في الأيام المقبلة، وفي كل الأحوال نحن واثقون في قدرات فريقنا".

ويستعد يوفنتوس لمقابلة فريق ميلبورن الأسترالي يوم غدا السبت، ضمن استعدادات الفريق لبداية الموسم المقبل.

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