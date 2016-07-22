بتكلفة 8 ملايين جنيه.. وزير الآثار يضع حجر أساس المخزن المتحفي بالوادي الجديد

مراسل «ONA»:

> وضع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، واللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، حجر أساس المخزن المتحفي بجوار ميدان الشهداء بمدخل الزهور بمدينه الخارجة على مساحه 2400 م2 ، وذلك بهدف تخزين الآثار بعرض متحفي لجميع الآثار المنقولة، نتيجة الحفائر والاكتشافات الاثريه للبعثات المصرية والاجنبيه العاملة بالوادي الجديد لحمايتها من التلف .

ويضم المخزن المتحفى ( معمل – غرف مراقبه – مبنى أدارى – أبراج وكاميرات مراقبه – مخازن وأكثر من عشرة قاعات تستوعب جميع الاكتشافات الاثريه بالمحافظة ) ، وهو الأول من نوعه بالوادي الجديد، ويستغرق تنفيذه عام إبتداءًا من 12 /6 /2016 ، حيث وجه الوزير بإضافة غرف للدراسة ونقل جميع المخزونات الاثرية الغير مؤمنه إلى هذا المخزن فور الإنتهاء منه.

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ مقابر البجوات ومعبد هيبس الأثرى ومتحف الآثار بمدينه الخارجة،وخلال الجولة إستمع الوزير والمحافظ الى مطالب العاملين بقطاع الأثار بالمحافظة ومتطلبات المواقع الأثرية.

وصدق الوزير على تدعيم مقابر البجوات بكشافات أناره – لوحات إرشاديه – حمامات (رجالي – حريمي ) ، مشيرًا الي أن هناك دراسة لدخول المواقع الأثرية بالمحافظة الي مجال السينما .

ووجه الوزير بإقامه كافتيريا سياحية بنظام بيئي بموقع مقابر البجوات الأثرية وتدعيم جميع المواقع بعمال نظافة، كما وعد الوزير بدراسة وضع قرية القصر الإسلامية ومقابر البجوات على قائمه اليونسكو.